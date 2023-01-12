Зростає загроза ракетних ударів з повітряного простору Білорусі, - Генштаб ЗСУ

Загроза завдання ворогом ракетних та дронових ударів з Білорусі зростає. Причиною тому є активність російської авіації на території РБ.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Громов нагадав, що минулого тижня на білоруський аеродром "Мачулищи" було перебазовано не менше 10 вертольотів типу Мі-8 та Мі-24.

"Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруські аеродроми. Не виключаються польоти в повітряному просторі Білорусі дальньої авіації країни-агресора. З урахуванням зазначеного зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів, застосування дронів-камікадзе по території нашої держави з повітряного простору Білорусі", - додали у Генштабі ЗСУ.

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