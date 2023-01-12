Загроза наступу ЗС РФ із Білорусі зберігатиметься упродовж року, - Генштаб

Потенційна загроза наступу Збройних сил Росії з території Білорусі буде зберігатися протягом наступного року. Це пов’язано з тим, що російське угруповання військ буде розгорнуто в Білорусі з метою проведення навчань.

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він повідомив, що на території Білорусі заплановано проведення спільного оперативного навчання Збройних сил РФ та Білорусі під назвою "Щит союза-2023".

При цьому замість навчання "Центр-2023" заплановано провести маневри ЗС Росії та Білорусі "Запад-2023".

Громов зазначив, що особливістю даних заходів є те, що в обох випадках на території Білорусі буде розгорнуто російське угруповання військ, яке може бути використане для відповідних дій.

"Виходячи з зазначеного, протягом наступного року потенційна загроза наступу ЗС РФ з території Білорусі буде зберігатися. На даний час заходів з формування противником ударного угруповання для відновлення наступальних з території Білорусі не спостерігається", - сказав він.

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