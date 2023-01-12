Загарбники в Енергодарі займають квартири місцевих мешканців, щоб розмістити російських енергетиків, - Центр національного спротиву

Через спротив працівників ЗАЕС, росіяни змушені звозити в місто працівників з території Російської Федерації. Їх розселяють у квартири місцевих мешканців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни займають квартири місцевих мешканців, аби там розмістити енергетиків з російських АЕС. Це необхідно окупантам аби замінити працівників Запорізької АЕС, які відмовляються підписувати договори із загарбниками й далі продовжують виконувати свої обов’язки в рамках українського законодавства", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначили, що незаконні відрядження до Енергодару працівників АЕС з території РФ відбуваються системно.

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