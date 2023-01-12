До АРМА передано нерухоме майно у центрі Львова вартістю 3,8 млн грн, яке належало підприємству з російськими власниками
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, підприємство незаконно заволоділо двоповерховим приміщенням загальною площею приблизно 160 м кв.
Для цього його представники вступили у змову із місцевим мешканцем. Він, використовуючи підроблене рішення суду, отримав право власності на об’єкт нерухомості.
Після цього було вчинено ряд правочинів для передачі майна у власність товариства.
Стосовно діяльності посадових осіб товариства та львів’янина за процесуального керівництва прокурорів здійснюється досудове розслідування за фактами шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом та підробки документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Наразі мешканцю Львова вже повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, а матеріали стосовно інших – виділено в окреме провадження.