Повідомлено про підозру депутату Держдуми РФ, який командував кадирівцями під час штурму "Азовсталі", - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата державної думи РФ Адама Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, посадовець входить до найближчого оточення Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області.

"Там він очолив угруповання ворожих військ, до складу яких входили загони управління Росгвардії та МВД РФ по Чеченській республіці. З лютого до травня минулого року під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Встановлено, що загарбники брали активну участь у штурмі металургійного комбінату "Азовсталь", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, російський депутат поширював через власний Телеграм-канал пропагандистські відео Кадирова, де він виправдовує збройну агресію РФ проти України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Делімханову про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво у зміні меж території та державного кордону України);

- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Розслідування проводили слідчі Головного слідчого управління СБУ за процесуального керівництва Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора.