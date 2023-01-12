На окупованих територіях загарбники почали видавати російські автомобільні номери, - Міноборони

Представники російських окупаційних адміністрацій прискорюють заходи незаконної інтеграції тимчасово окупованих територій України до російської адміністративно-правової системи.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, окупанти почали замінювати українські посвідчення водія на російські та видавати номерні знаки російського зразка із цифровим позначенням регіону РФ.

"Оголошено, що експлуатувати транспортні засоби, зокрема й особисті, без виконання цих умов буде заборонено, а у разі порушення їх можуть вилучати", - наголосила Маляр.

Вона також зауважила, що центри видачі російських паспортів суттєво зменшили строки видання документів - з 30 до 10 днів.

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