Окупанти обстріляли із мінометів прикордоння Чернігівщини, - ОК "Північ"

Армія окупанта вчергове поцілила по прикордонню Чернігівської області з мінометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Оперативного командування "Північ".

Як зазначається, з 07:50 до 08:10 повідомили про 7 приходів, ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Сеньківка. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Втрат серед особового складу та техніки немає.

"З 10:20 11:20 повідомили про 12 приходів, імовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Карповичі. Втрат серед о/с та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться у повідомленні.

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