Російські загарбники знищують ханський палац у Бахчисараї, називаючи це "ремонтно-реставраційними роботами"

В окупованому Криму під виглядом "реставраційних робіт" у Бахчисарайському ханському палаці відбувається будівництво, мета якого – знищити автентичність пам’ятки. Деякі внесені зміни - фатальні.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла ексдиректорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова, інформує Цензор.НЕТ.

"Остання інформація, яку ми отримали, свідчить, що незворотні зміни є, ми втрачаємо цю пам'ятку. З 2017 року на об’єктах комплексу, а їх близько 20, ведуться так звані ремонтно-реставраційні роботи. Окупанти проводять їх навіть там, де в цьому немає потреби. Як приклад - Дюрбе Діляри-Бікеч (усипальниця біля Південних воріт Бахчисарайського ханського палацу, – ред.)" - зазначила Аблялімова.

Росіяни останнім часом проводять роботи в головному корпусі палацу, де на другому поверсі зберігся Золотий кабінет, або Фруктова кімната, Кирим Ґерай Хана.

"Приміщення дістало такі назви через пишну позолоту на дерев’яних елементах і зображення фруктів у вазах. Ця кімната зберігала свою автентичність: інтер’єр, вітражі, орнаментальні розписи стін, ліпнину. Під більш пізніми нашаруваннями розписів стін досить добре збереглися ранні, ймовірно, з часів Кримського ханства. А це - ніби чари", - розповіла ексдиректорка.

Цю частину палацу не відкривали для відвідувачів десь із 2000-х років через аварійний стан.

"Цієї зими знесли дах Золотого кабінету. Тоді як у цю пору року, коли багато опадів, жодні роботи взагалі не можна проводити", – розповіла Аблялімова.

Ексдиректорка також розповіла, що розпочались роботи в гаремному корпусі палацу. Росіяни посеред зими в стіні гарему проломили двері, отвір тримають відкритим.

Крім того, росіяни проводять нібито археологічні дослідження в Перському дворику.

"Ними керує людина без фахової освіти та жодного досвіду в археології, яка обіймала посаду лаборанта та займалася сайтом заповідника", - зазначила Аблялімова.

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