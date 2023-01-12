Російські загарбники знищують ханський палац у Бахчисараї, називаючи це "ремонтно-реставраційними роботами"
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла ексдиректорка Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова, інформує Цензор.НЕТ.
"Остання інформація, яку ми отримали, свідчить, що незворотні зміни є, ми втрачаємо цю пам'ятку. З 2017 року на об’єктах комплексу, а їх близько 20, ведуться так звані ремонтно-реставраційні роботи. Окупанти проводять їх навіть там, де в цьому немає потреби. Як приклад - Дюрбе Діляри-Бікеч (усипальниця біля Південних воріт Бахчисарайського ханського палацу, – ред.)" - зазначила Аблялімова.
Росіяни останнім часом проводять роботи в головному корпусі палацу, де на другому поверсі зберігся Золотий кабінет, або Фруктова кімната, Кирим Ґерай Хана.
"Приміщення дістало такі назви через пишну позолоту на дерев’яних елементах і зображення фруктів у вазах. Ця кімната зберігала свою автентичність: інтер’єр, вітражі, орнаментальні розписи стін, ліпнину. Під більш пізніми нашаруваннями розписів стін досить добре збереглися ранні, ймовірно, з часів Кримського ханства. А це - ніби чари", - розповіла ексдиректорка.
Цю частину палацу не відкривали для відвідувачів десь із 2000-х років через аварійний стан.
"Цієї зими знесли дах Золотого кабінету. Тоді як у цю пору року, коли багато опадів, жодні роботи взагалі не можна проводити", – розповіла Аблялімова.
Ексдиректорка також розповіла, що розпочались роботи в гаремному корпусі палацу. Росіяни посеред зими в стіні гарему проломили двері, отвір тримають відкритим.
Крім того, росіяни проводять нібито археологічні дослідження в Перському дворику.
"Ними керує людина без фахової освіти та жодного досвіду в археології, яка обіймала посаду лаборанта та займалася сайтом заповідника", - зазначила Аблялімова.