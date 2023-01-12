Новини • Агресія Росії проти України

Через Маріуполь у бік Запорізької області летять багато російських гелікоптерів, - Андрющенко

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Через Маріуполь у бік Запорізької області летять багато російських гелікоптерів, - Андрющенко
Зранку в окупованому Маріуполі помітили надвеликий рух гелікоптерів в бік Запорізької області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні зранку з Маріуполя повідомляли про надвеликий рух гелікоптерів в бік Запорізької області, пізніше з міста надійшли повідомлення про звуки вибухів та стрілкової зброї. Попередньо - робота ППО окупантів", - йдеться в повідомленні. 

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    "Бавовна" на Азовському узбережжі: у Генічеську й Бердянську чутно вибухи.
  • Senator 0eaca536
    Стингеров хватит на каждого Мавзолейного дерьма путлера 💥🔥💥🔥✊💀👽👺👹и Обезьян тоже...🦍Вечно с КАЛен встающих...с 7 ноября 1917 года... Бурлаки с Волги летящие в ПропастЬ...💀👽💀👽 захаатите балалайку и спойте песенку... Весь Мир мы разрушим до основания а затем...себе в рот насрем..кто был Никем,тот станет Зэком...пригожиным и прочим дерьмом..🦍👹👺💀👽
  • Yurii a27b09f0
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