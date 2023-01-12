Через Маріуполь у бік Запорізької області летять багато російських гелікоптерів, - Андрющенко

Зранку в окупованому Маріуполі помітили надвеликий рух гелікоптерів в бік Запорізької області.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні зранку з Маріуполя повідомляли про надвеликий рух гелікоптерів в бік Запорізької області, пізніше з міста надійшли повідомлення про звуки вибухів та стрілкової зброї. Попередньо - робота ППО окупантів", - йдеться в повідомленні.

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