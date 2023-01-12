"Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано", - Ткаченко

Каплиця УПЦ МП біля Десятинної церкви у Києві має бути демонтована.

Про це у Facebook повідомив міністр культури Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано - це наша однозначна позиція. Будівля каплиці, так звана церква Десятинного Храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена Релігійною громадою Української Православної Церкви московського патріархату.

Самовільне захоплення ділянки почалося 2008 року. Спочатку споруда мала вигляд трьох зблокованих кіосків. У 2012 році за часів Януковича почалося "узаконення" незаконного будівництва. Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. Сама будівля споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля у встановленому порядку не введена", - йдеться в повідомленні.

За словами Ткаченка, з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об’єкта.

"Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу. Наразі експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене вже на 18 січня 2023 року, отже є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір таки буде вирішено в законний спосіб", - підсумував міністр.

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