Найзапекліші бої точаться у районах Соледара, Парасковіївки, Бахмута та Кліщіївки, - Генштаб

За тиждень на сході України сталося 355 бойових зіткнень, найзапекліші бої ведуться в районі населених пунктів Соледар, Парасковіївка, Бахмут та Кліщіївка.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"На сході країни противник продовжує наступальні та штурмові дії уздовж усієї лінії бойового зіткнення. За тиждень на сході країни сталося 355 бойових зіткнень. За підтримки артилерії та авіації противник намагається розсікти, оточити та розгромити угруповання наших військ та вийти на адмінкордони Донецької області", - сказав Громов.

"Ворог також веде безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку, намагається покращити своє тактичне становище на Куп'янському та Новопавлівському напрямку", - наголосили в Генштабі ЗСУ.

Громов зазначив, що на Лиманському напрямі ворог веде активну оборону.

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