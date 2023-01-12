Протягом останніх тижнів російські війська збільшили інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області, - ОВА

Ситуація в прикордонних громадах Харківщини залишається напруженою. У Куп’янському районі під окупацією російських військ ще знаходяться 29 населених пунктів.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону повідомив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація в прикордонних громадах і те, що стосується Куп’янського району, залишається складною, напруженою і до того ж – фактично можна говорити про збільшення інтенсивності обстрілів протягом останніх трьох тижнів", - зауважив Семенуха.

Він зазначив, що загарбники таким чином намагаються тримати в напрузі всю область - і військові формування, і цивільне населення, як і в ситуації з обстрілами Сумщини та Чернігівщини.

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