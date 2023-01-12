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Викрадення та усиновлення українських дітей росіянами мають геноцидний умисел, - Резніков

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Викрадення та усиновлення українських дітей росіянами мають геноцидний умисел, - Резніков
Російські загарбники депортували та примусово перемістили тисячі українських дітей.

Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.

"Тисячі українських дітей депортовані, примусово переміщені та ув’язнені з тимчасово окупованих територій. Російська державна політика, в т.ч. про усиновлення, містить геноцидний умисел проти українців та нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні з серії твітів про порушення окупантами правил та звичаїв ведення війни.

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Топ коментарі

  • freedom of speech
    Ошибка только в одном: Резников НЕ МО и НЕ омбудсмен. Резников - это назначенец, жополиз и приспособленец. А основное правило таких типажей - создавать видимость бурной деятельности. Отсюда и заявления не к селу не к городу. Разве только у Резникова ...
  • Старый зольдат
    Резников, ты МО или омбудсмен? Много свободного времени? Заняться не чем, что ты в чужую парафию свое рыло суешь?
  • jklpqrs
    Вообще, этот выбор был сделан в далеком уже 2019, когда многие и не догадывались, что за смех без причины надо расплачиваться. Было смешно и прикольно: потерявшим рассудок мир казался веселым и забавным, и даже, как говорят не очень злые языки, радостным. Но реальность подвела и дала всем пинок под зад: кому сильнее, кому не так сильно. Но отгребли все, и отгребем еще. До следующего раза?
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