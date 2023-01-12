Викрадення та усиновлення українських дітей росіянами мають геноцидний умисел, - Резніков
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Російські загарбники депортували та примусово перемістили тисячі українських дітей.
Про це повідомив у Twitter міністр оборони Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ.
"Тисячі українських дітей депортовані, примусово переміщені та ув’язнені з тимчасово окупованих територій. Російська державна політика, в т.ч. про усиновлення, містить геноцидний умисел проти українців та нашого майбутнього", - йдеться в повідомленні з серії твітів про порушення окупантами правил та звичаїв ведення війни.