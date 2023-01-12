Прикордонники накрили мінометним вогнем групу вагнерівців у Соледарі, - ДПСУ

У Соледарі на Донеччині прикордонники "розібралися" з вагнерівцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

"Найманці російської ПВК малими групами просувалися до міської забудови. По ворожій піхоті, яка накопичилась на одному з подвірʼїв, прикордонники відкрили вогонь з мінометів калібру 82-мм. У результаті наші захисники "мінуснули" групу загарбників та змусили противника відступити", - йдеться у повідомленні.

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