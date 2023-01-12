Минулої доби війська РФ обстріляли три громади Сумської області, - Держприкордонслужба

11 січня із застосуванням мінометів та ствольної артилерії російські окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

"Зранку 11 січня по прикордонню Зноб-Новгородської громади ворог з боку села Біла Берізка цілив мінометами 82–мм калібру — зафіксовано 10 вибухів. Унаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.

Опівдні Есманьську громаду росіяни намагалися уразити мінометним вогнем з боку села Троєбортне – зафіксовано 3 розриви 120-мм мін.

В той самий час по прикордонню Шалигинської громади ворог з боку села Анатоліївка цілив артилерійськими снарядами 152-мм калібру — зафіксовано 4 вибухи", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що унаслідок обстрілів постраждалих немає.

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