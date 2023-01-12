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Польща тиснутиме на інші країни ЄС для передачі Україні танків Leopard, - речник уряду Мюллер

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Польща тиснутиме на інші країни ЄС для передачі Україні танків Leopard, - речник уряду Мюллер
Польща здійснюватиме тиск на інші європейські країни у справі передачі Україні танків Leopard 2, оскільки поразка України означатиме також поразку Польщі.

Про це повідомив речник уряду Польщі Пьотр Мюллер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Польський урядовець зазначив, що Польща оголосила про передачу танків Україні, аби "змусити інші країни зробити те саме".

"Якщо ми не захистимо незалежну Україну, то ми будемо наступною мішенню. І про це треба відверто казати: якщо програє Україна, то програє і Польща, Польща буде наступною ціллю військових дій Росії, або Литва, Естонія чи Латвія, адже ми перебуваємо на найближчій потенційній лінії фронту",- наголосив Мюллер.

За його словами, метою Польщі є те, щоб Україна себе захистила, а для цього вона потребує озброєння.

"Такого типу політичний тиск має призвести до того, що інші європейські країни приєднаються до цих дій (надання зброї Україні. - Ред.)", - додав Мюллер.

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Топ коментарі

  • Ksar Izmenchivyi
    Польща вірно каже,як і балтійські країни.впаде Україна, знищать і їх.бо вже бачимо що НАТО тупо немає чим воювати.а от шольц цим не переймається.дивина та й годі.чи враховуючи що частина країн НАТО буде окупована рф то йому нормально?німці кажуть невдоволені що Польща наплює на договори та передасть німецьку техніку в україну.так правильно зробить.Польща передала нам свої танки рядянського типу а отримала по договору з Германією танків -0.тобто шольц плює на договори,а Польщі вже надійніше в Південній Кореї замовити бронетехніку , аніж в сусідів, бо ті ссикують та барижать з рф.меркель он досі не в тюрмі
  • freedom of speech
    Если наши власти не хотят возрождать украинское танкостроение на территории Украины, то почему бы не создать совместный польско-украинский танкостроительный завод на территории Польши?
    Может это будет более продуктивно и целесообразно, чем выпрашивать НАТОвские танки? Причем первое совершенно не отменяет второго.
  • Марта Шепель fda0629b
    Німці однозначно в категорично проти. Чи дасть щось цей тиск і робота дипломатів невідомо. Отже позбавляємось завищених очікувань...
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