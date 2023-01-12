Переважна більшість екіпірування російських військовослужбовців є копією західних зразків та має іноземні комплектуючі

Нових високотехнологічних зразків озброєння, оснащення та обладнання бійця і піхотинця у РФ мізерно мало. Переважна більшість екіпірування російських військовослужбовців є копією західних зразків.

Про це під час брифінгу у Military Media Center повідомив представник центру трофейного та перспективного озброєння та техніки полковник Олександр Заруба, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, комплекс розвідки управління та зв’язку "стрілець" входить до комплексу бойового екіпірування "радник" російського військовослужбовця, має у своєму складі комплектуючі іноземних компаній.

"Переносний комп’ютер командира військової розвідки із цього комплексу це звичайний промисловий планшет виробництва компанії "лейка". Такі планшети використовуються на будівництві, у геологічній розвідці та інших галузях господарства", - зазначив Заруба.

Він додав, що кабельна продукція, яка використовується при виробництві цього ж комплексу компанії ficsher connectors, під ліцензією випускається на заводі російського акціонерного товариства "Інтрасофт" в Санкт-Петербурзі.

За його словами, радіостанція "Азарт" із російського має зовнішню панель, загалом у її складі більше ніж 90% іноземних комплектуючих.

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