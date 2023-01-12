Нігерія запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна та продуктів харчування

Нігерія слідом за Сенегалом запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних постачань зерна та продуктів харчування.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський за результатами зустрічі з міністром закордонних справ Нігерії Джеффрі Онйєамамом та міністром сільського господарства та розвитку села Мохаммадом Махмудом Абубакаром.

Зустріч відбулася в межах візиту делегації Міністерства аграрної політики та продовольства України до країн Африки.

Сторони обговорили можливості співпраці та розширення торговельних відносин між країнами, зокрема, створення логістичного хабу для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

"Україна зацікавлена в створенні такого логістичного проєкту і готова розглядати деталі", - підкреслив Сольський.

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