10 мільйонів євро витратить Литва на біженців з України

З фондів Європейського Союзу Литва отримала 10 мільйонів євро на приймання, розміщення та інтеграцію біженців з України

Про це повідомляє LRT із посиланням на заяву Міністерства соціального захисту Литви, інформує Цензор.НЕТ,

"Єврокомісія виділила країні 10 млн євро, завдяки чому можливості Литви з прийому біженців зросли", - йдеться у повідомленні.

Щоб фінансувати проєкти з інтеграції біженців міністерство готується підписати угоди про співпрацю із самоврядуваннями та адміністраціям. Зазначається, що пріоритет надаватиметься проєктам послуг: наприклад, спрямованим на подолання стресу через вимушену міграцію, тим, що фокусуються на правах жінок, а також на просуванні підприємництва.

Частина коштів піде на запобігання нелегальному працевлаштуванню, торгівлі людьми та залежності від психотропних речовин. Також інвестиції виділять на підготовку до зростання міграційного потоку.

"Муніципальні адміністрації, які співпрацюють з Центром прийому біженців і створюють місця тимчасового розміщення, матимуть право на додаткове фінансування для підключення цих об'єктів до мереж та на інші витрати", - зазначає видання.

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