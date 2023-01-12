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Німецькі "Леопарди" на "боці добра" можуть урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках, - Данілов

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Німецькі "Леопарди" на "боці добра" можуть урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках, - Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов очікує на "мудре рішення" Німечини щодо постачання Україні танків Leopard.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Німецькі "Леопарди" в українських степах у 2023 році на "боці добра" мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів", - наголосив він.

Читайте: На нас чекає новина не лише про поставку танків, а ще багато чого цікавого після зустрічі у форматі "Рамштайн", - Данілов

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Топ коментарі

  • Garry Dron
    Німецькі "Леопарди" на "боці добра" можуть урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках, - Данілов Джерело: https://censor.net/ua/n3392867

    ХТО ЙОГО ЗА ЯЗИКА ТЯГНЕ ....
    Запороти хоче передачу танків чи як. Для німців більшої образи немає чим звинувачувати їх у діях Третього Рейху.
  • Rommel Mit der Trommel
    Привіт з Німеччини!
    Якщо ви думаєте, що дипломатія провини допоможе вам швидше отримати танки, ви помиляєтеся.
    Вона лише зменшить підтримку німецького населення, як це зробив Мельник.
    Слава Україні!
  • Олександр Дніпро
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