Німецькі "Леопарди" на "боці добра" можуть урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов очікує на "мудре рішення" Німечини щодо постачання Україні танків Leopard.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Німецькі "Леопарди" в українських степах у 2023 році на "боці добра" мають шанс урівноважити історичні терези справедливості, які похитнуло зло танків "Вермахту" в 40-х роках. Віримо в мудре рішення наших союзників і партнерів", - наголосив він.

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