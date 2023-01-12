Зеленський обговорив з президентом Кіпру Анастасіадісом посилення санкцій проти Росії
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Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом безпекові виклики та подякував за гуманітарну допомогу й готовність підтримувати санкції проти Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter президента України.
"З Президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом обговорив поточні безпекові виклики. Подякував за гуманітарну допомогу для України та готовність підтримувати посилення санкційного тиску на країну-агресора", - написав Зеленський.