Зеленський обговорив з президентом Кіпру Анастасіадісом посилення санкцій проти Росії

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Кіпру Нікосом Анастасіадісом безпекові виклики та подякував за гуманітарну допомогу й готовність підтримувати санкції проти Росії.