РФ вивела на бойове чергування в Чорному морі підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами", - Гуменюк

Оперативне командування "Південь" зафіксувало російський підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами" в Чорному морі, який перебуває на бойовому чергуванні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону сказала начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"Ми розуміємо, що скоріш за все вони (росіяни, - ред.) дійсно готуються, і це може бути певною ознакою. Авіація відпрацьовує навчально-тренувальні польоти, вони змінюють місце дислокації. Вже не спокійно на їхніх летовищах, де постійно є "бавовнятко". Тому їм треба пройти злагодження відносно нового місця дислокації. Наразі ми спостерігаємо і можемо підтвердити, що зафіксовано один підводний човен, споряджений чотирма "Калібрами" на бойовому чергуванні в Чорному морі, зараз і два кораблі з угруповування, які скоріш за все розвідують надводну ситуацію, висвітлюють її", - розповіла Гуменюк.

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Начальниця пресцентру наголосила, що, ймовірно, саме з цих кораблів РФ запускає БПЛА для розвідки оперативно-тактичного рівня. Утім, українська ППО вдало їх збиває на Миколаївщині та Одещині.

"Це говорить про підвищення активності щодо збору інформації, як правило це відбувається саме перед підготовкою до удару", - зауважила Гуменюк.

Рашисти завдяки дронам обстежують на півдні України системи ППО, критичну та соціальну інфраструктуру.

Щодо ударних безпілотників Гуменюк відповіла, що їх виявляють деколи в напрямках позицій, пробують використовувати "Ланцети".

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"Ми знаємо, що вони готові застосувати й "Шахеди", скоріш за все, комбінованим способом під час ракетної атаки, коли в повітрі будуть літаки. Це буде розосереджувати увагу ППО", - додала Гуменюк.