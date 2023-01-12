Генштаб ЗСУ про кадрові перестановки у командуванні армії РФ: "Не все виходить так, як вони бажають"

Останні кадрові зміни в керівництві російської армії свідчать про те, що вони потребують поєднання системи управління і системи керівництва військами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"З перших днів війни ми відстежуємо те, що періодично у керівництві ЗС країни-агресора відбуваються кадрові зміни. Якби все було добре в них, то кадрові зміни з такою частотою не проходили б. Останні кадрові зміни насамперед свідчать про те, що існує необхідність у їхніх лавах щодо поєднання системи управління та системи керівництва військами. Не все виходить у них так, як вони бажають. А як воно буде далі, ми подивимося", - сказав він.

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