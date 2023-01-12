Понад 300 об’єктів противника ЗСУ уразили за тиждень, - Генштаб

Ситуація на фронті залишається напруженою і тільки мужність та відвага дозволяють українським захисникам утримувати позиції.

Про це на брифінгу представників Сил оборони та безпеки України в Military Media Center повідомив заступник керівника Головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує Цензор.НЕТ.

"З 5 січня підрозділами артилерії було нанесено ураження понад 300 об’єктам противника. Засобами високоточної зброї ракетних військ протягом звітного періоду було уражено 54 об'єкти противника, силами й засобами авіації та зенітно-ракетних військ, Повітряних сил та протиповітряної оборони знищена 21 повітряна ціль", - повідомив Громов.

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