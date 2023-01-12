Білогорівка і Попасна більше не існують як населені пункти, там повністю розбита інфраструктура, - Гайдай

Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів в Білогорівці та Попасній повністю розбита критична інфраструктура.

Про це повідомив під час брифінгу начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Територію Луганської області можна умовно розділити на три частини. Одна була окупована в 2014 році. Друга без потужних боїв була окупована після 24 лютого. І є частина, якщо умовно провести лінію: Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ і Попасна. Там 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій. Деякі населені пункти, як Білогорівка і місто Попасне, взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів в нас були тисячі прильотів різномасштабних, від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання, знищені електричні підстанції", - розповів Гайдай.

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