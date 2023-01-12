Білогорівка і Попасна більше не існують як населені пункти, там повністю розбита інфраструктура, - Гайдай
Про це повідомив під час брифінгу начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Територію Луганської області можна умовно розділити на три частини. Одна була окупована в 2014 році. Друга без потужних боїв була окупована після 24 лютого. І є частина, якщо умовно провести лінію: Кремінна, Рубіжне, Золоте, Гірське, Лисичанськ і Попасна. Там 4,5 місяці проходила активна фаза бойових дій. Деякі населені пункти, як Білогорівка і місто Попасне, взагалі перестали існувати. Внаслідок постійних бойових дій та обстрілів в нас були тисячі прильотів різномасштабних, від мінометів до потужних авіабомб. Там розбита вся критична інфраструктура. Повністю зруйнована структура водопостачання, знищені електричні підстанції", - розповів Гайдай.