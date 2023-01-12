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59% українців назвали Зеленського політиком року, а 10% - Залужного, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА

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59% українців назвали Зеленського політиком року, а 10% - Залужного, - опитування Центру Разумкова. ІНФОГРАФІКА
Більшість респондентів вважають президента Володимира Зеленського політиком 2022 року.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

"Відповідаючи на запитання "Якого українського політичного діяча Ви б назвали Політиком 2022 року?", 59% опитаних назвали Володимира Зеленського. Після обрання на посаду Президента у 2019 році В. Зеленський щороку очолював рейтинги у номінації "Політик року": у 2019 р. його назвали в такій якості 46% опитаних громадян України, у 2020 - 15%, у 2021-у - 17%", - йдеться в повідомленні.

На другому місці за частотою називання - Валерій Залужний (10%). По 2% опитаних назвали Олексія Арестовича, Петра Порошенка та Дмитра Кулебу, по 1% - Михайла Подоляка та Сергія Притулу.

Водночас, політиком року президента Зеленського вважають у більшості регіонів.

"66,5% на Півдні, 61% — у Центральному регіоні, 57% — на Заході та 55% — на Сході країни. Частіше його називають жінки (62%), ніж чоловіки (55%). Представники молодших вікових груп частіше, ніж люди середнього та старшого віку: 68% серед тих, кому менше 30 років, 63% — серед тих, кому від 30 до 39 років, і від 54% до 56% в середніх та старших вікових групах.

Серед тих, хто вдома розмовляє переважно українською мовою, В. Зеленського політиком року назвали 60%, серед тих, хто переважно розмовляє російською — 55%. Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони називають В.Зеленського - від 54% серед тих, хто відповідає, що його родина "ледве зводить кінці з кінцями", до 63% серед тих, хто відповідає, що "живе забезпечено", - додали соціологи.

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59% українців назвали Зеленського політиком року, а 10% - Залужного, - опитування Центру Разумкова 01
59% українців назвали Зеленського політиком року, а 10% - Залужного, - опитування Центру Разумкова 02
59% українців назвали Зеленського політиком року, а 10% - Залужного, - опитування Центру Разумкова 03
59% українців назвали Зеленського політиком року, а 10% - Залужного, - опитування Центру Разумкова 04
59% українців назвали Зеленського політиком року, а 10% - Залужного, - опитування Центру Разумкова 05

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Топ коментарі

  • Leshek
    Шах и мат. Страна без будущего.
  • Amber
    Такі резутати опитування , чесно кажучи насторожують 😡
  • Чайка Київ
    зЕбіли, на всю відбиту бошку.
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