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Німеччина має дозволити поставку Україні Leopard іншими країнами, - міністр економіки Хабек

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Німеччина має дозволити поставку Україні Leopard іншими країнами, - міністр економіки Хабек
Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими", - сказав він.

"І, відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - додав Хабек.

Також читайте: Цього не можна виключати, - міністр економіки Німеччини Хабек про постачання танків Україні

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Топ коментарі

  • Вадим Думи
    ***** вже всі німецькі міністрерства верещать щоб Шольц дав дозвіл, що це за муть???
  • Elvis2
    Леопарди є в 10 країнах Європи. Кожна якщо дасть по 30-40 і замінить на інші більш нові моделі, то це буде геть не погано. В Фінляндії їх близько 240, да і Польща має за 200 і ці 14 тільки початок, тим більше прийдуть до них на заміщення корейські. То ті 300, що просить Залужний може і отримаємо, не рахуючи Челенджерів і Абрамсів і тут цей міністр в тему.
  • Ruslan Mech
    Я вот поражаюсь этому европейскому дебилизму. Если Германия не разрешит, то Польша не имеет права поставить свои танки Украине. А если вдруг на Польшу кто-то нападет? Вдруг Германия не разрешит использовать свои танки)). Не удивительно что в Германии местных баб насилуют приезжие иммигранты, а местные мужики защищают этих насильников. Когда-то это была великая страна, а сейчас страна барыг и **********. И мы туда стремимся.
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