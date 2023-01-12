Німеччина має дозволити поставку Україні Leopard іншими країнами, - міністр економіки Хабек

Міністр економіки та віцеканцлер Німеччини Роберт Габек висловився за те, щоб не допустити зриву поставки Україні польських бойових танків Leopard через заперечення Німеччини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Є різниця між ухваленням рішення щодо себе та перешкоджанням ухваленню рішення іншими", - сказав він.

"І, відповідно, Німеччина не повинна стояти на шляху, коли інші країни ухвалюють рішення про підтримку України, незалежно від того, яке рішення ухвалить Німеччина", - додав Хабек.

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