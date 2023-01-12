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Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності, - речник МЗС Ніколенко

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Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності, - речник МЗС Ніколенко
Повідомлення деяких ЗМІ про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нагадаю, що за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь нині накладено низку персональних (режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, зокрема міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також вісім білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та чотири інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів)", - написав Ніколенко у фейсбуці.

МЗС також відомо про обговорення між державами-членами ЄС питання щодо подальшої синхронізації санкцій, накладених на РФ.

"Водночас, за нашою інформацією, консенсусу всередині Євросоюзу наразі немає. Україна та партнери нині активно працюють задля максимально змістовного наповнення десятого санкційного пакету ЄС, ухвалення якого вже давно назріло", - зазначив спікер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна просила ЄС не включати Білорусь в останні санкційні пакети, - Йозвяк

Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності, - речник МЗС Ніколенко 01

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Топ коментарі

  • Mykola Trofimenko 644016fc
    Ми так і повірили...
    Ще скажіть, що декілька місяців тому одна мавпа з ОП не сприяла скасуванню деяких санкций
  • freedom of speech
    Ну да, ну да ... "Радио Свобода" - это же самое лживое радио, МЗС Украины - это самый честный МЗС в мире.
    Как там новый посол в Болгарии себя чувствует? На этот счет спикер МЗС ничего не хочет заявить? Не на часi?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    да-да-да! охотно верим ))
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