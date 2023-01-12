Російські окупанти одягаються у форму ЗСУ та планують провокації, - Центр національного спротиву

У Луганській області на напрямку Кремінної війська РФ використовують українську військову форму.

Про це повідомив Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"На напрямку Кремінної зафіксоване використання штурмовими загонами військ РФ українського пікселя. Також росіяни можуть планувати операції під "чужим прапором" для дискредитації ЗСУ. Можливі показові акти насильства серед цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

У Центрі національного спротиву наголосили, що росіяни використовують червоні, білі або сині стрічки на ногах, щоб відрізняти свої підрозділи від українських.

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