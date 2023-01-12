З’їзд суддів розблокував роботу ВРП, але до більшості обраних членів є чимало серйозних питань, - Шабунін

Сьогодні з’їзд суддів розблокував роботу Вищої ради правосуддя.

Про це повідомив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"З’їзд суддів розблокував роботу ВРП. І це єдиний позитив від роботи цього зборища. Цей позитив затьмарює те, КОГО відірвані від реальності судді обрали членами ВРП. Ключового судового органу країни, який призначає/карає/звільняє суддів", - наголосив він.

Водночас, додав Шабунін, з-поміж восьми обраних членів ВРП до семи є чимало серйозних питань.

"Як ви гадаєте, чи каратимуть Бурлаков та Бокова суддів, які відвідували росію або окупований Крим? Якщо самі це робили і не бачили в цьому нічого поганого.



Чи каратиме суддів за ухвалення рішень не на робочому місці або приховування фактів порушення ПДР пані Бондаренко, якщо сама так вчиняла?



Чи каратиме суддів пані Котелевець, яку ще у 2012 році мали звільнити за те, що при розгляді справи про ДТП не врахувала результати судекспертизи, а потім зменшила компенсації потерпілому?



Чи каратиме суддів за брехню в деклараціях пані Попікова, яка сама впродовж кількох років не вказувала жодної нерухомості?



Чи матиме питання до майнових муток суддів пан Сасевич, який розповідав, що дружина придбала Пассат за $35 тисяч, перед тим отримавши подарунок/виграш на приблизно таку ж суму?



Чи пан Усик, який приватизував службову квартиру в Києві площею 89 квадратів (перед тим, задля створення видимості потреби в такому житлі, переписав на своїх синів власні дві квартири), звертатиме на схожі дії інших суддів?

Звісно, що ні. Всі вони покриватимуть суддів, які вчиняють ті самі дії. Мають зв’язки з рф, брешуть в деклараціях, ухвалюють рішення не на робочому місці, розповідають казочки про мільйонні виграші і подарунки", - пояснив голова ЦПК.

За словами Шабуніна, "московський патріархат в мантіях" обирається на ключові посади тоді, коли Україна веде виснажливу війну за волю та незалежність.

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