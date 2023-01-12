Канал "Рада" виділив 120 млн грн фірмі, пов’язаній із заступником глави ОП Тимошенком, - ЗМІ

Парламентський телеканал "Рада" уклав угоду на виробництво програм для телемарафону на 120 млн гривень з компанією "Кінокіт", яку пов’язують із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. За документами, "Кінокіт" виграла мистецькі конкурси щодо виробництва програм, однак наразі невідомо, чи брали участь у конкурсі інші претенденти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа".

Як зазначає видання "Наші гроші", дані системи "Прозорро" свідчать, що 29 грудня канал "Рада" замовив у компанії "Кінокіт" послуги з виробництва телепрограм для забезпечення цілодобового інформаційного марафону "Єдині новини" на 2023 рік.

Документи із сайту Верховної Ради, Управлінню справами якої підпорядковується телеканал, свідчать, що компанія "Кінокіт" виграла мистецькі конкурси щодо виробництва програм, однак у документах не вказано, чи були у компанії на конкурсі конкуренти.

Джерела "Детектора медіа" у телеканалі "Рада" повідомили, що у конкурсах брали участь декілька учасників, проте публікація про них не передбачена чинним законодавством. "ДМ" скерував до телеканалу запит щодо деталей проведених конкурсів, однак наразі не отримав відповіді.

Замовлені послуги включають розробку творчої концепції та частковий технологічний цикл виробництва. Йдеться про програми під робочими назвами "Новини", "Спеціальні репортажі", "Репортажі мережі корпунктів", "Лайв", "Виїзні студії", "Розмовні студії" та "Документальні проекти".

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Обсяг замовлення вартістю 120 млн гривень становить 75 тисяч хвилин (1 250 годин) – отже кожна хвилина продукту коштує 1 599 грн. "Наші гроші" зазначають, що це у півтора раза дорожче, ніж у грудні заплатили компанії "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського та ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука за контент для іншого державного телеканалу FreeДом – по 1 100 гривень за хвилину.

Зазначимо, парламентський телеканал "Рада" оголосив новий конкурс на виробництво телевізійних програм для марафону "Єдині новини" у грудні.

Компанія "Кінокіт" виробляє контент для телеканалу "Рада" з кінця 2021 року. Зокрема, у листопаді-грудні минулого року Державний Центр захисту інформаційного простору України при Міністерстві культури та інформполітики виділив на виробництво телевізійних програм в рамках телемарафону "Єдині новини" 83 млн грн. Найбільші підряди від держпідприємства тоді отримало ТОВ "Кінокіт" – компанії відписали 24,4 млн грн на відео на тему "День захисників і захисниць України" та цикли програм про війну з Росією.

Як з’ясували журналісти Bihus.info, компанія "Кінокіт" пов’язана із заступником голови Офісу президента Кирилом Тимошенком. Співвласниками компанії "Кінокіт" є колишній генпродюсер "1+1" Володимир Оселедчик та акторка з Одеси Юлія Дроздова. Обидва пов'язані із Українською кіношколою, яку заснувала дружина Кирила Тимошенка — Альона Тимошенко (Оселедчик є лектором, а Дроздова там навчалась).

Директором компанії "Кінокіт" є Сергій Самойленко, який працював (або бував у справах) у Росії, а з другої половини 2019 року був працівником каналу Віктора Медведчука "112 Україна". Крім того, на "Раду" перейшла низка працівників із каналів Медведчука, зокрема Владислав Матяш. 2019 року він керував інформагентством "112" і працював на каналі Медведчука до запровадження санкцій РНБО. Водночас Матяш брав участь у проєктах компанії Кирила Тимошенка GoodMedia. Зараз Матяш має посаду "медіаексперта каналу "Рада"", а нещодавно отримав від президента орден "За заслуги ІІІ ступеня".