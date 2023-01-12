Триває ДНК-експертиза 54 тіл загиблих героїв з Оленівки, - Мінреінтеграції

Триває ДНК-експертиза 54 тіл загиблих українських захисників, яких росіяни повернули з колонії в Оленівці Донецької області.

Про це повідомляє у Telegram-каналі Міністерство реінтеграції України, інформує Цензор.НЕТ.

Ідентифікація тіл загиблих українських воїнів - одне з питань, яке обговорювалося на засіданні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими під час зустрічі з рідними військовослужбовців. Родини хвилює, як швидко завершиться процес ідентифікації.

"Зараз все ще триває ДНК-експертиза, яка в цьому випадку вимагає багато часу", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив представник Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти Іван Ангелін, провернувши тіла загиблих героїв, їх передають на судово-медичну експертизу до профільних закладів. Далі слідчий повідомляє відомості про загиблих безпосередньо родичам. Велика тривалість ДНК-експертизи пов’язана з розслідуванням інших аспектів злочину в Оленівці".

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