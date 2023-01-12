Мирний саміт України в ООН заплановано на річницю російського вторгнення, - посол у Туреччині Боднар
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Боднар зазначив, що Україна готова до миру, і тому раніше запропонувала відповідну формулу.
Він нагадав, що президент Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.
Боднар висловив задоволення позицією Туреччини щодо підтримки кроків, спрямованих на наближення миру в Україні.
"Я вдячний міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації", - сказав посол.
При цьому Боднар зазначив, що надія на досягнення миру є, але це можливо тільки в тому випадку, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на Москву, вимагаючи припинення військової активності.
Український посол наголосив на значущості забезпечення територіальної цілісності України: "Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни".