Мирний саміт України в ООН заплановано на річницю російського вторгнення, - посол у Туреччині Боднар

Глобальний "саміт миру", який Україна запропонувала провести за посередництва генсека ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu, про це повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Боднар зазначив, що Україна готова до миру, і тому раніше запропонувала відповідну формулу.

Він нагадав, що президент Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) окреслив план досягнення миру. Ініціативи з 10 пунктів охоплюють такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.

Боднар висловив задоволення позицією Туреччини щодо підтримки кроків, спрямованих на наближення миру в Україні.

"Я вдячний міністру закордонних справ Мевлюту Чавушоглу, який офіційно заявив, що Туреччина підтримує мирний план, запропонований Україною, і готова брати участь у його реалізації", - сказав посол.

При цьому Боднар зазначив, що надія на досягнення миру є, але це можливо тільки в тому випадку, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на Москву, вимагаючи припинення військової активності.

Український посол наголосив на значущості забезпечення територіальної цілісності України: "Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни".

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