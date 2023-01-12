Поліція зафіксувала факти спилювання зубів у катівнях окупантів на Харківщині

На Харківщині одним із видів тортур, які застосовували загарбники у катівнях, було спилювання зубів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Найчастіше застосовувалися жорстоке побиття та катування електричним струмом. Активно використовувалися протигази, людей придушували. Крім того, були випадки виривання нігтів і спилювання напилком зубів. Експертизи тіл, які були вилучені на деокупованих територіях, показали, що мали місце тортури, які пов’язані, скажу так, із завданням шкоди статевим органам. Як правило, у чоловіків", - сказав Тимошко.

За його інформацією, слідчі поліції мають свідчення про утримання в катівнях цілих родин – разом із неповнолітніми дітьми.

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"У нас є факти, що в катівнях перебували навіть діти – підлітки 14-16 років. Був (на них, - ред.) і фізичний вплив, і, звісно, моральний. Дівчатам погрожували зґвалтуванням. У нас є показання неповнолітньої, котру забрали разом із батьками з дому. Вона розповіла, що до неї постійно заходили і щоразу казали: "Будешь развлекаться". Дитина була в камері і розуміла, що у будь-який момент із нею можуть зробити що завгодно", - зазначив Тимошко.

Як повідомлялося, після деокупації майже всієї території Харківщини правоохоронці виявили 22 катівні.