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Поліція зафіксувала факти спилювання зубів у катівнях окупантів на Харківщині

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Поліція зафіксувала факти спилювання зубів у катівнях окупантів на Харківщині
На Харківщині одним із видів тортур, які застосовували загарбники у катівнях, було спилювання зубів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Укрінформу розповів начальник Головного управління Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко.

"Найчастіше застосовувалися жорстоке побиття та катування електричним струмом. Активно використовувалися протигази, людей придушували. Крім того, були випадки виривання нігтів і спилювання напилком зубів. Експертизи тіл, які були вилучені на деокупованих територіях, показали, що мали місце тортури, які пов’язані, скажу так, із завданням шкоди статевим органам. Як правило, у чоловіків", - сказав Тимошко.

За його інформацією, слідчі поліції мають свідчення про утримання в катівнях цілих родин – разом із неповнолітніми дітьми.

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"У нас є факти, що в катівнях перебували навіть діти – підлітки 14-16 років. Був (на них, - ред.) і фізичний вплив, і, звісно, моральний. Дівчатам погрожували зґвалтуванням. У нас є показання неповнолітньої, котру забрали разом із батьками з дому. Вона розповіла, що до неї постійно заходили і щоразу казали: "Будешь развлекаться". Дитина була в камері і розуміла, що у будь-який момент із нею можуть зробити що завгодно", - зазначив Тимошко.

Як повідомлялося, після деокупації майже всієї території Харківщини правоохоронці виявили 22 катівні.

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
  • Hanka Panyanka
    на жаль для цивілізованого світу ще недостатньо доказів, щоб визначити, що росія - це країна терорист, а її населення в більшості своїй - кати-збоченці, мародери-вбивці та ті, хто їх палко підтримує...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    за що? що таке вимагали від них, щоби так катувати? шось видати? когось зрадити???
    сам спитав... сам відповім - НІ ЗА ЩО ??? маніякам не треба привід їм потрібна жертва, щоби за тортурами сховати свій жах, своє збочення, свої комплекси, свою нікчемність...
    орда... дика орда... нелюди і потвори...
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