Російські ДРГ час від часу переправляються на правий берег Херсонщини, - заступник мера Херсона Головня

Окупанти переправляються човнами на правий берег Херсонщини. Частину ворожих ДРГ знищили.

Про це повідомив виконувач обов'язків заступника мера Херсона Роман Головня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Як самі наші військові говорять, вони не можуть зрозуміти деяких дій окупантів, тому що час від часу ДРГ РФ переправляються на правий берег. Декілька таких ДРГ уже було ліквідовано", - розповів він.

За словами заступника мера, місцеві мешканці також повідомляють про рух Дніпром різних військових формувань окупантів на човнах. Деякі судна були розстріляні на руслі річки.

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