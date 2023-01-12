Центри реабілітації військовополонених відкриють у всіх регіонах України

Міноборони відкриє центри реабілітації військовополонених у всіх регіонах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила заступниця міністра оборони Ганни Маляр.

За її словами, один із таких центрів у середу, 11 січня, вже відкрили в Миколаєві.

"Постізоляцію ми організовуємо відповідно до міжнародних вимог. І зараз Координаційний штаб ГУР відкриває по всіх регіонах України філії, аби родичам військовополонених і військовослужбовцям, які повернулися із полону, було зручно звертатися туди за місцем проживання", – зауважила Маляр.

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У цих центрах військовослужбовці, звільнені з російського полону, зможуть отримати увесь спектр необхідних послуг.

"І йдеться не тільки про медичну підтримку. Приміром, на Миколаївщині відбуваються зустрічі із сім’ями військовослужбовців, які перебувають у полоні, їхніх дітей вітають із днями народження. Робота на сьогодні ведеться", – пояснила заступниця міністра.

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Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вдалося визволити 1596 українців, відбулося 35 обмінів.