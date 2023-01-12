Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі є конфіденційним, - Стано

Євросоюз застосовує два режими санкцій щодо Білорусі: перший стосується виключно цієї країни та пов’язаний із підсумками останніх президентських виборів 2020 року та репресіями проти населення, другий - співпраці Мінська з Москвою в рамках російського військового вторгнення в Україну.

Про це повідомив речник глави дипломатії ЄС Борреля Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Щодо (заходів на підтримк. - Ред.) України ви можете ознайомитися з деталями цього пакета санкцій. Все це було опубліковано. Ви дізнаєтеся, хто саме був санкціонований у контексті співпраці з Росією", - сказав Стано, відповідаючи на запитання про деталі оголошених головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн планів продовжувати санкційний тиск на союзників Росії, зокрема, запровадити новий пакет санкцій проти Білорусі.

"Щодо суті та значення (нових. - Ред.) санкцій - це предмет переговорів, конфіденційних дискусій держав-членів. Тобто обговорення подробиць санкцій ніколи не буває публічним", - додав офіційний представник Борреля.

За його словами, санкції - це в ЄС предмет постійного аналізу та обговорення державами-членами й інституціями Євросоюзу з метою визначення тих, кого буде внесено до чергового санкційного списку.

"Ми продовжимо застосовувати санкції так довго, як Росія використовуватиме таку практику ескалації", - зазначив Стано, повторивши, що деталі підготовки обмежувальних заходів залишаться конфіденційними.

Нагадаємо, раніше журналіст Рікард Йозвяк повідомив, що Україна просила ЄС не включати Білорусь в останні санкційні пакети.

У МЗС України заявили, що інформація не відповідає дійсності.

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