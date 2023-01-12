Росіяни обстріляли Янтарне поблизу Херсона. Загинув чоловік, жінка дістала поранення, - ОВА
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Російські загарбники обстріляли селище Янтарне на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік, а жінка дістала поранення.
Про це повідомив глава ОВА Ярослав Янушевич, передає Цензор.НЕТ.
"На Херсонщині рашисти продовжують воювати з мирними людьми! Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсона. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок", - йдеться в повідомленні.
За словами очільника обладміністрації, від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. 47-річна жінка дістала поранення, її госпіталізували.