Національна поліція виявила 49 катівень на деокупованих територіях, з них 25 - на Харківщині

На деокупованих територіях України виявили 49 катівень, де окупанти чинили звірства над людьми. Також слідчі ідентифікували 17 катів.

Про це на брифінгу повідомив Начальник Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Національної поліції України генерал поліції третього рангу Олексій Сергєєв, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні кількість вказаних місць, виявлених на території деокупованих районів, збільшилась до 49, з них понад половини, а саме 25 — на Харківщині", - наголосив Сергєєв.

Він зазначив, що робота поліції не обмежується документуванням, але також спрямована на притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які організовували такі місця та були безпосередньо причетні до катувань.

"Усього поліцейські ідентифікували 17 катів, які входили до двох терористичних організацій МГБ так званої ДНР та Калинівської виправної колонії № 27. Усі вони — представники місцевого криміналітету або колишні працівники правоохоронних органів. Фігуранти викрадали та катували українців, які не визнавали так званої ДНР, аби змусити зізнатися у шпигунстві та інших надуманих "злочинах". В’язням погрожували катуванням та вбивством дітей та дружин. Якщо погрози не допомагали, бойовики імітували розстріл арештованих та навіть поховання заживо", — додав представник Нацполіції.

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