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До Білорусі з перевіркою прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ Салюков

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До Білорусі з перевіркою прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ Салюков
До Білорусі з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ Олегом Салюковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  пресслужба Міноборони Білорусі.

Як зазначається, було проінспектовано військові частини та підрозділи російського угруповання військ, що перебувають на військових полігонах Білорусі.

Також перевіряли якість занять з бойового злагодження. Комісія оцінила їхню готовність "виконати завдання за призначенням в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія перекидає мобілізованих з полігонів Білорусі та РФ у зону бойових дій, - Міноборони

Топ коментарі

  • arye z.
    Прибыла до Минска банда из Генштаба
    В банде были урки, шулера
  • Підлога Маккартні
    Небольшой офтоп. Почему нельзя сколотить отряд головорезов, с лицензией на убийство, что бы вырезали детей руских начальников. Посмотрел бы я как руководил бы шойга если бы его дочери выпустили кишки в дубаях и как бы он тупил принимая решения. ну **** так нельзя сделать? Выкрасть сына Газманова там или дочьку ********?
    Дочь "министра войны" Шойгу показала, за что умирают мобики: шикарные тусовки и отдых в Дубае
  • Zalet
    Настя Рыбка напряглась. Будут звать на работу.
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