До Білорусі з перевіркою прибув головнокомандувач Сухопутних військ РФ Салюков

До Білорусі з перевіркою військових прибула комісія Міністерства оборони РФ на чолі з головнокомандувачем Сухопутних військ Олегом Салюковим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони Білорусі.

Як зазначається, було проінспектовано військові частини та підрозділи російського угруповання військ, що перебувають на військових полігонах Білорусі.

Також перевіряли якість занять з бойового злагодження. Комісія оцінила їхню готовність "виконати завдання за призначенням в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави".

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