На окупованій Луганщині діє потужний рух спротиву, - Гайдай

Щодня попри смертельний ризик українські партизани підривають машини та підпалюють штаби окупантів.

Про це під час брифінгу повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Голова ОВА зазначив, що рух спротиву на окупованих територіях працює результативно й активно.

"Дехто каже, що це легкі речі — листівки розклеїти щодо колаборантів, призову, або щодо псевдореферендуму... Але це все смертельно небезпечно. Якщо людину спіймають, це буде величезна проблема, якщо не смертна кара. У кращому випадку людину обміняють. Ми бачили, як чомусь підриваються машини з колаборантами. Бачили відео, як хтось підпалює штаби окупантів. Ми бачили, як підриваються залізничні колії, фіксували спалення розподільчих шкафів на залізничній колії, що потім зупиняло логістику на залізниці до тижня. Партизанський рух працює. Працює достатньо активно і вдало. Люди нам дуже допомагають у боротьбі з окупантами", - йдеться в повідомленні.

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