У фільмах жахів немає того, що творять окупанти у катівнях на Луганщині, - Гайдай

Інформація про влаштовані російськими військовими катівні на території Луганщини вже підтверджується тими, хто через них пройшов.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Що стосується катівень, то, на жаль, є в нас інформація про існування таких на Луганщині. Люди, які туди потрапляли, кажуть, що навіть у фільмах жахів не бачили такого, що кати роблять з чоловіками й навіть із жінками. Перша інформація про катівні у нас була ще з Рубіжного. Тоді якраз проходила активна фаза бойових дій. Тепер уже є така інформація зі Старобільського району", - сказав Гайдай.

Він застеріг від ототожнення катівень і фільтраційних таборів.

"Фільтраційні табори знаходяться якраз на межі з Російською Федерацією. Хоча це дивно: якщо вони визнали "ЛНР" російською територією, то які можуть бути кордони? Там ретельно перевіряють зв’язки, інформацію в гаджетах. Займаються цим спеціально підготовлені люди, можливо, з ФСБ", - розповів очільник Луганщини.

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