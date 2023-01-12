У фільмах жахів немає того, що творять окупанти у катівнях на Луганщині, - Гайдай
Про це повідомив сьогодні на брифінгу начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Що стосується катівень, то, на жаль, є в нас інформація про існування таких на Луганщині. Люди, які туди потрапляли, кажуть, що навіть у фільмах жахів не бачили такого, що кати роблять з чоловіками й навіть із жінками. Перша інформація про катівні у нас була ще з Рубіжного. Тоді якраз проходила активна фаза бойових дій. Тепер уже є така інформація зі Старобільського району", - сказав Гайдай.
Він застеріг від ототожнення катівень і фільтраційних таборів.
"Фільтраційні табори знаходяться якраз на межі з Російською Федерацією. Хоча це дивно: якщо вони визнали "ЛНР" російською територією, то які можуть бути кордони? Там ретельно перевіряють зв’язки, інформацію в гаджетах. Займаються цим спеціально підготовлені люди, можливо, з ФСБ", - розповів очільник Луганщини.