Албанія вперше відкриє посольство в Україні

Албанія уперше за 30 років дипломатичних відносин відкриє своє посольство в Україні. Наразі не відомо, коли розпочне діяльність дипломатичне представництво, проте воно буде в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення міністерки закордонних справ Албанії Олти Джачки у Twitter.

"І Албанія, і Україна входять до родини вільних демократичних держав, майбутнє обох країн - у євроатлантичній родині. З нагоди 30-ї річниці дипломатичних відносин рада оголосити, що Албанія підвищить рівень дипломатичного представництва у Києві та відкриє посольство в Україні", - повідомила вона.

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Міністерка додала, що обидві країни пройшли шлях від тиранії до демократії та наголосила на героїчній боротьбі українців за збереження свободи.

"За нинішніх обставин ми раді підтримувати Україну як справжні друзі на правильній стороні історії", - наголосила вона.

Нагадаємо, Україна відкрила посольство в албанській столиці Тирані у вересні 2020 року.