Загроза масованих обстрілів із території Білорусі зберігається, - речник Повітряних сил Ігнат

Попри те, що останні ракетні обстріли України здійснювались переважно з території РФ чи тимчасово окупованих територій, загроза обстрілів з території Білорусі існує.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми бачили останні місяці, що основні удари все ж таки були з боку Росії - це із Чорного моря, із окупованої території, з території Росії зі східного і північного напрямків. З Білорусі було, звичайно, менше застосування. Втім, територія Білорусі постійно використовується російськими військами для того, щоб проводити там певні маневри, для знаходження там авіаційного угруповання ВКС Росії, літаків спеціального призначення, які там надають підтримку радіолокаційну тощо. Тому загроза завжди залишається", - повідомив Ігнат.

Він нагадав, що саме з території Білорусі летіла велика частина балістичних ракет на початку повномасштабного вторгнення, зокрема, "Іскандери", Точка-У та ін.

Ігнат також відзначив, що на території Білорусі наразі перебувають оперативно-тактичні комплекси росіян, є ракети С-300, С-400, тому загроза з території РБ, звичайно, є, наголосив речник.

Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов повідомив у четвер, що під виглядом спільних військових навчань збройні сили РФ найближчим часом розгорнуть на території Білорусі російське угруповання військ, яке може бути використано для агресивних дій щодо України. Міністерство оборони РБ анонсувало проведення в період 16 січня - 1 лютого спільного льотно-тактичного навчання повітряного компоненту зс обох держав. Під виглядом проведення зазначеного навчання ворог нарощує авіаційне угруповання в Білорусі. Так, минулого тижня на аеродром Мачулищі перебазовано не менше 10 вертольотів типу Мі-8, Мі-24. Також очікується перебазування літаків оперативно-тактичної авіації на білоруський аеродром, не виключаються польоти в повітряному просторі рб літаків дальньої авіації РФ.

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