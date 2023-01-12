Єврокомісія підтримує ідею Естонії щодо вилучення російських активів

Єврокомісія підтримує плани Естонії, яка першою з європейських країн почала підготовку до конфіскації заарештованих російських активів.

Про це заявив представник Єврокомісії Крістіан Віганд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.

Він наголосив, що Єврокомісія не проти, щоб Естонія розпочала процедуру конфіскації російських активів, не чекаючи на інші країни Європейського союзу.

"Запровадження в ЄС кримінальної відповідальності за обхід санкцій прискорить процес вилучення активів РФ, які надалі будуть направлені на відновлення України. Звісно, буде добре, якщо держави-члени ЄС робитимуть кроки в цьому напрямку", - зазначив Віганд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія розпочала створення плану конфіскації заморожених активів Росії, - Bloomberg

Нагадаємо, 2 грудня ЄК висунула пропозицію зробити обхід санкцій кримінальним злочином на всій території Європейського союзу.

За оцінкою Мінфіну РФ, Росія через санкції втратила доступ приблизно до половини своїх валютних резервів – $300 млрд із $640 млрд. У Мін'юсті кажуть, що Україна має "усну згоду" Заходу на передання їй цих $300 млрд.

Європейський союз вивчає можливість використання частини заморожених російських активів для відновлення України.