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Зеленський провів засідання Ставки: Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі

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Зеленський провів засідання Ставки: Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Обговорили ситуацію на основних напрямках фронту. Окрему увагу приділили боям у Бахмуті й Соледарі. Наголошую: підрозділи, що боронять ці міста, забезпечуватимуться боєприпасами й усім необхідним оперативно та безперебійно. Наостанок ішлося про посилення ЗСУ технікою та зброєю, які надходять від партнерів", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найзапекліші бої точаться у районах Соледара, Парасковіївки, Бахмута та Кліщіївки, - Генштаб

Топ коментарі

  • Garry Dron
    Чим менше Зе актор знає про реальні справи в ЗСУ і плани ЗСУ тим краще - менше інфи дЄрмак зілє кремлю
  • Hanka Panyanka
    "Для нас Бахмут - це частково історія про дорогу на Костянтинівку, на Краматорськ, але більше про те, щоб затримати ворога, створити умови, у яких би він втрачав свою боєздатність, штурмовий потенціал.

    Хоча, по правді кажучи, стоячи тут, ми також втрачаємо свою боєздатність. Багато наших кадрових військових, на жаль, полягло в цих боях. А підготувати нових - задача непроста." - це з інтерв'ю в УП. Я теж поділяю ці побоювання, русня витрачає своє біосміття, ми кращих воїнів..., сподіваюсь, що це теж хтось розуміє, окрім мене...
  • Старый зольдат
    ВладиСаныч со своими проведениями потешных и ни кому не нужных ставок напоминает онаниста по прозвищю "Неутомимый".
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