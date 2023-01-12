Росія перекидає приблизно 400 мобілізованих із Білорусі в напрямку Луганська, - "Беларускі Гаюн"

Учора, 11 січня, з Білорусі до Росії вирушив черговий ешелон із навченими на білоруських полігонах мобілізованими російськими військовими.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що із залізничної станції Чепіно (Вітебський район, Вітебська область) до Росії було відправлено черговий ешелон із солдатами.

Загалом в ешелоні знаходилося 48 вагонів: 8 пасажирських (у яких знаходилося приблизно 400 осіб), 3 вантажні вагони (зі спорядженням) та 37 вагонів-платформ (з колісною та гусеничною технікою).

Зазначається, що ешелон має прибути на залізничну станцію Россош (Воронезька область, Росія) 15 січня, яка знаходиться за 50 км від Луганської області.

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