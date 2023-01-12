Нардепи забороненої "ОПЗЖ" Столар та Абрамович повернулись в Україну, - журналіст Ткач
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Михайла Ткача.
"Джерела у політичних колах повідомляють що до Києва терміново прибули "с ответным визитом" народні депутати від ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення росії проживали на Лазуровому узбережжі. Навіть планують відвідати засідання парламенту. (Сподіваюсь не в шортах) Також джерела повідомляють, що з високою вірогідністю завтра вони залишаться без депутатських мандатів", - повідомив журналіст.
Також джерела УП надали фотографію, яка свідчить, що Абрамович був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня.
Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій.