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Нардепи забороненої "ОПЗЖ" Столар та Абрамович повернулись в Україну, - журналіст Ткач

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Народні депутати від забороненої партії ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення Росії проживали на Лазуровому узбережжі, повернулись в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Михайла Ткача.

"Джерела у політичних колах повідомляють що до Києва терміново прибули "с ответным визитом" народні депутати від ОПЗЖ Вадим Столар та Ігор Абрамович, які від початку повномасштабного вторгнення росії проживали на Лазуровому узбережжі. Навіть планують відвідати засідання парламенту. (Сподіваюсь не в шортах) Також джерела повідомляють, що з високою вірогідністю завтра вони залишаться без депутатських мандатів", - повідомив журналіст.

Нардепи забороненої ОПЗЖ Столар та Абрамович повернулись в Україну, - журналіст Ткач 01

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Також джерела УП надали фотографію, яка свідчить, що Абрамович був присутній на засіданні Верховної Ради 12 січня.

Нардепи забороненої ОПЗЖ Столар та Абрамович повернулись в Україну, - журналіст Ткач 02

Нагадаємо, раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що на найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій.

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Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
    Iryna Gerashchenko



    Проти депутата

    @Euro_Solidarity
    Олександра Погребиського й досі не закрито кримінальну справу. Його звинувачують в нападі на депутата ОПЗЖ Волошина.
    Волошин з перших днів війни десь за кордоном. Погребиський - під Бахмутом.


  • A San
    повернулись рейдери-забудовники. Вже будуть ділить бабло на відбудову. Як же це все мєрзко.
  • Прощай немытая раССея
    Их голоса нужны СН...
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