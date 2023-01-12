Помилки у тестах для кандидатів на директора НАБУ не вплинули на результат, - комісія з проведення конкурсу

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України визнала, що в питаннях тестування на знання кандидатами законодавства були помилки, але не вважає їх кількість суттєвою.

Про це йдеться у публікації на фейсбук-сторінці органу, передає Цензор.НЕТ.

"Перелік запитань тестування було затверджено і оприлюднено за 2 тижні до проведення тестування, тобто на тиждень раніше, ніж цього вимагали правила проведення конкурсу. Усі кандидати мали змогу ознайомитися із запитаннями завчасно.

Кандидати, які беруть участь у конкурсі чи інші особи, які слідкують за проведенням конкурсу, мали можливість звернути увагу комісії на некоректні або дискусійні запитання тесту для відповідного реагування. Таких звернень комісія не отримала. Перша скарга надійшла (через) 9 хвилин після того, як перша група кандидатів мала розпочати тестування", - пояснюють в комісії.

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Після проходження тестування усі кандидати могли подивись перелік запитань, які у них були, які відповіді вони надали і чи зарахувала система цю відповідь як правильну чи ні.

"На засіданні комісії, яке відбулось 30 грудня 2022 року, було встановлено триденний термін для подання запитів чи скарг кандидатами щодо результатів тестування на знання законодавства.

7 кандидатів звернулися із скаргами або запитами. Усі скарги/запити були перекладені на англійську мову та надіслані членам конкурсної комісії. Робоча група комісії надала усю вихідну інформацію для членів конкурсної комісії для належної оцінки скарг/запитів та прийняття відповідних рішень.

У результаті розгляду скарг було додано 2 бали одному кандидату та один бал іншому кандидату. У решта випадків - відсутні підстави для зміни кількості балів. Важливо, що ці зміни не вплинули на список із 50 кандидатів, які допускаються до наступного етапу конкурсу - тестування загальних здібностей.

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Крім того, за результатами розгляду скарг було встановлено наявність помилок у 4 запитаннях з 2679 тестування, що становить 0,15%.

Конкурс є багаторівневим, складним для всіх учасників та відбувається в часи війни. Комісія працює оперативно і відкрито, щоби забезпечити розгляд усіх запитів, діяти згідно правил проведення конкурсу та бути прозорою у своїй роботі.

Всі кандидати, які подали скарги чи запити, отримують персональну письмову відповідь комісії на електронну пошту", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 та 30 грудня 2022 року відбулося анонімне тестування на знання законодавства кандидатів на посаду Директора Національного антикорупційного бюро України.

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