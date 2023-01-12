Парламент змінив порядок проходження військової служби іноземцями

Сьогодні, 12 січня, Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт 8098, який передбачає зміни у порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями у Збройних силах України та інших утворених відповідно до законів військових формуваннях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР.

"Закон спрямовано на забезпечення правової визначеності стосовно порядку проходження військової служби за контрактом іноземцями та особами без громадянства в усіх без винятку утворених відповідно до законів України військових формуваннях. З цією метою пропонується внести відповідні зміни законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію", "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про Національну гвардію України", - йдеться у повідомленні.

За словами народного депутата від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, у попередніх редакціях законопроєкту вказувалися лише ті підрозділи, які підпорядковуються ЗСУ, але не були включені підрозділи, що утворилися при Нацгвардії України: до таких належить, наприклад, полк "Азов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президентка Словаччини Чапутова дозволила сімом громадянам своєї країни вступити до лав ЗСУ

"У зв'язку з цим військовослужбовці-іноземні громадяни, які проходять службу, зокрема, в полку "Азов", не мали змоги легально перебувати на території України і в майбутньому не могли отримати українське громадянство. Тепер ці помилки виправлені", - наголосив нардеп.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, військові, які проходять службу у підрозділах, що утворилися при Нацгвардії України, відтепер мають підпадати під квоту імміграції, встановлену Кабінетом міністрів України.